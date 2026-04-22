Joven andaba en una camioneta recién robada

Un joven que traía una camioneta recién robada, fue detenido por elementos de la Guardia Municipal luego de que el propietario les pidiera ayuda al verla circulando en la colonia Tercera Chica.

De acuerdo con el reporte, los agentes municipales adscritos a la Jefatura regional norte, realizaban patrullajes en el sector cuando acudieron al llamado del propietario de una camioneta Chevrolet Silverado en color rojo, la cual había sido robada el día anterior.

El afectado indicó a los oficiales haber detectado su camioneta siendo conducida por un joven que se dirigió hacia la calle Gallo de Plata en la colonia Tercera Chica segunda sección.

Ante la probable localización de la unidad, los oficiales verificaron al conductor y al vehículo, corroborando que se trataba de la camioneta reportada previamente como robada.

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En tanto, el conductor de nombre Cristian "N" de 29 años, al no acreditar la propiedad, fue informado del procedimiento legal por el probable hecho constitutivo de robo equiparado de vehículo.

Finalmente, el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado donde se determinará su situación legal.