Joven es detenido por posesión de marihuana

En patrullajes preventivos, oficiales de la Policía Municipal de la capital realizaron la detención de un hombre señalado por portación de droga en calles de la colonia Progreso.

El implicado fue detectado en la intersección de la avenida Salk y la calle Einstein, donde se desplazaba en sentido opuesto a la circulación a bordo de una motocicleta urbana.

Los agentes municipales le marcaron el alto para indicar la falta al Reglamento de Tránsito y notaron la actitud evasiva del motociclista, por lo que le indicaron la revisión preventiva de seguridad.

De esta manera, encontraron que portaba dentro de una cangurera, una bolsa de plástico transparente que contenía una hierba verde similar a la marihuana, con un peso aproximado de 13 gramos.

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Ante el probable hecho constitutivo de delito, se procedió con la detención de Edwin "N" de 22 años, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.