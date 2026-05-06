logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FERIA MULTICOLOR

Fotogalería

FERIA MULTICOLOR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Jovencita es arrestada con una bolsa de "mota"

Por Redacción

Mayo 06, 2026 03:00 a.m.
A
Jovencita es arrestada con una bolsa de "mota"

En patrullajes preventivos en el barrio de Tlaxcala, oficiales de Guardia Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizaron la detención de una joven de 22 años que fue encontrada en posesión de sustancias ilícitas, motivo por el que fue puesta a disposición de la autoridad ministerial para el deslinde de responsabilidades. 

Fue en las calles Aquiles Serdán y 16 de Septiembre donde los agentes municipales detectaron a la joven, que tomó una actitud evasiva al notar la presencia policial. En la revisión preventiva de seguridad le fue encontrada una bolsa tipo ziploc color negro, que en su interior contenía hierba verde similar a la marihuana. 

Ante el probable hecho constitutivo de delito, se realizó la detención de María "N" de 20 años, quien portaba 17 gramos de marihuana. 

Enseguida, la joven fue canalizada al Centro de Internamiento Municipal para su certificación médica y posteriormente fue turnada a la Fiscalía General del Estado para deslindar responsabilidades.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Solo daños materiales tras choque en la carretera a Rioverde
    Solo daños materiales tras choque en la carretera a Rioverde

    Solo daños materiales tras choque en la carretera a Rioverde

    SLP

    Pulso Online

    Un camión revolvedora impactó un Tsuru blanco y lo arrastró varios metros, solo hubo daños materiales.

    Muere profesor a bordo de su camioneta en Aquismón
    Muere profesor a bordo de su camioneta en Aquismón

    Muere profesor a bordo de su camioneta en Aquismón

    SLP

    Huasteca Hoy

    Autoridades locales acordonaron la zona y solicitaron la intervención de la Fiscalía

    Choque entre ciclista y motociclista deja a dos lesionados
    Choque entre ciclista y motociclista deja a dos lesionados

    Choque entre ciclista y motociclista deja a dos lesionados

    SLP

    Huasteca Hoy

    El adulto mayor sufrió un golpe severo en el cráneo y fue trasladado al hospital local

    Guardia Municipal atiende dos reportes de violencia familiar en la capital
    Guardia Municipal atiende dos reportes de violencia familiar en la capital

    Guardia Municipal atiende dos reportes de violencia familiar en la capital

    SLP

    Redacción

    Mujeres pidieron auxilio en María Cecilia e Industrial San Luis.