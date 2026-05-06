Jovencita es arrestada con una bolsa de "mota"

En patrullajes preventivos en el barrio de Tlaxcala, oficiales de Guardia Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizaron la detención de una joven de 22 años que fue encontrada en posesión de sustancias ilícitas, motivo por el que fue puesta a disposición de la autoridad ministerial para el deslinde de responsabilidades.

Fue en las calles Aquiles Serdán y 16 de Septiembre donde los agentes municipales detectaron a la joven, que tomó una actitud evasiva al notar la presencia policial. En la revisión preventiva de seguridad le fue encontrada una bolsa tipo ziploc color negro, que en su interior contenía hierba verde similar a la marihuana.

Ante el probable hecho constitutivo de delito, se realizó la detención de María "N" de 20 años, quien portaba 17 gramos de marihuana.

Enseguida, la joven fue canalizada al Centro de Internamiento Municipal para su certificación médica y posteriormente fue turnada a la Fiscalía General del Estado para deslindar responsabilidades.

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