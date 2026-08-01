Jóvenes intentan lanzarse de puente Universidad

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Dos jóvenes que en distintos casos pretendieron lanzarse del puente de la avenida Universidad, con la intención de atentar contra su vida, pudieron ser rescatados a tiempo por elementos de la Policía Vial Municipal que actuaron rápidamente ante el reporte de los testigos.

En el primer caso, cerca de las cuatro de la tarde de este viernes, se reportó que había un joven parado sobre la guarnición del lado norte del puente, junto a la contención metálica, el cual pretendía lanzarse al vacío hacia las vías del ferrocarril.

Rápidamente, elementos de la patrulla 6670 de la Policía Vial Municipal se desplazaron al sitio y al arribar observaron al joven que presentaba evidente crisis nerviosa, el cual amenazaba con aventarse.

Los agentes emplearon tácticas disuasivas y se acercaron al joven, que presentaba actitud al que en un descuido pudieron agarrar y retirar del lugar hacia un lugar seguro para evitar que se hiciera daño.

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El otro hecho similar ocurrió la noche del jueves, en que se reportó la presencia de un joven que estaba en la guarnición del lado sur del puente, y que también estaba sumamente alterado y tenía la intención de aventarse.

También en este caso agentes viales llegaron a prestar ayuda y pudieron retirarlo para ponerlo a salvo, paramédicos del grupo Tritón lo auxiliaron y se cercioraron que no presentara lesiones físicas pero sí tenía una fuerte crisis emocional.

Luego de los exitosos rescates, los jóvenes fueron llevados a la Comandancia Municipal en donde se les daría atención sicológica para posteriormente entregarlos a los familiares haciéndoles las recomendaciones respectivas.