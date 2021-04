Jóvenes sufren accidente y resultan heridos

CIUDAD VALLES.- A inmediaciones de la colonia Doracely ocurrió un choque, donde dos jóvenes resultaron lesionados.

El accidente sucedió la madrugada de este sábado, en el cruce que conforman las calles Adolfo López Mateos y Lirio, y presuntamente fue ocasionado por el conductor de un vehículo marca Chevrolet Corsa

color gris. A bordo de esta unidad viajaban varios jóvenes, quienes comentaron que venían huyendo de otros muchachos que querían golpearlos, aunque no dijeron los motivos.

Sin embargo, el conductor del Corsa no hizo alto en el mencionado cruce y chocó contra un vehículo marca Volkswagen Pointer color azul.

Al auxilio llegaron los paramédicos de la Cruz Roja, quienes revisaron a Ernesto C. de 25 años de edad, con domicilio en el fraccionamiento Lomas de Santiago, y a Jaime Francisco H. de de 21 años, con domicilio en el fraccionamiento El Sol, ambos tripulantes del coche gris, tenían lesiones en varias partes del cuerpo, pero no por el choque, sino por golpes, pero no dieron detalles sobre lo sucedido.

Del accidente tomaron conocimiento los oficiales de Seguridad Pública y Tránsito

Municipal.