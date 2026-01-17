Ladrón es sorprendido hurtando en vivienda

Como resultado de la rápida atención a un reporte de robo a casa habitación en la colonia Esmeralda, agentes de la Policía Municipal efectuaron el aseguramiento del implicado, poniéndolo a disposición de la autoridad ministerial para el deslinde de responsabilidades.

Encontrándose en patrullajes de seguridad y vigilancia sobre el cuadrante oriente, agentes de la Policía de la Capital recibieron un reporte de robo a casa habitación en proceso, por lo que se requería su presencia en un inmueble ubicado en calle Amatista de la colonia Esmeralda.

Al llegar al lugar, el propietario indicó que uno de sus vecinos le informó de ruidos al interior de su casa, razón por la que solicitó la intervención policial, a quienes autorizó para ingresar al inmueble y rápidamente realizaron una búsqueda, siendo en uno de los cuartos que ubicaron a un hombre que intentó huir a través de una escalera que conducía hacia la azotea.

Los agentes municipales impidieron al hombre que huyera y realizaron una revisión en el lugar, logrando encontrar un frigo bar en la azotea y al exterior, un vehículo tipo sedán en el cual el sujeto arribó a la vivienda.

Fue entonces que, a petición de la parte afectada, se llevó a cabo la lectura de derechos que le asisten como persona en detención a quien se identificó como Andrés Antonio "N" de 31 años, quien fue canalizado al área de Justicia Cívica de la SSPC para su certificación médica y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para deslindar responsabilidades.