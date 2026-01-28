Ladrón quiso robar envases de talco en tienda Aurrerá

En el operativo Escudo Urbano, agentes municipales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal llevaron a cabo la detención de un hombre que ingresó a una Bodega Aurrerá y huyó con múltiples artículos sin pagar.

El hombre fue perseguido por calles de la colonia Dalias, siendo recuperada la mercancía y procediendo con la puesta a disposición de la autoridad ministerial.

Los agentes municipales fueron alertados de un robo en Bodega Aurrerá ubicada en calle Bosque de los Pinos de la citada colonia, donde un sujeto había sustraído mercancía con valor de aproximadamente 3 mil pesos, por lo que se requería su intervención.

Al llegar al lugar, los agentes se entrevistaron con personal del comercio quienes indicaron que el hombre se había negado a ser inspeccionado al sospechar que llevaba artículos entre sus ropas y huyó corriendo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Una vez que el involucrado fue ubicado, los agentes municipales procedieron a dar lectura a los derechos que le asisten como persona detenida a quien dijo llamarse Alejandro "N" de 27 años, encontrándole en posesión de 25 envases de talco para pies, con un valor de 2,863 pesos.