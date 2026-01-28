Ladrón quiso robar envases de talco en tienda Aurrerá
En el operativo Escudo Urbano, agentes municipales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal llevaron a cabo la detención de un hombre que ingresó a una Bodega Aurrerá y huyó con múltiples artículos sin pagar.
El hombre fue perseguido por calles de la colonia Dalias, siendo recuperada la mercancía y procediendo con la puesta a disposición de la autoridad ministerial.
Los agentes municipales fueron alertados de un robo en Bodega Aurrerá ubicada en calle Bosque de los Pinos de la citada colonia, donde un sujeto había sustraído mercancía con valor de aproximadamente 3 mil pesos, por lo que se requería su intervención.
Al llegar al lugar, los agentes se entrevistaron con personal del comercio quienes indicaron que el hombre se había negado a ser inspeccionado al sospechar que llevaba artículos entre sus ropas y huyó corriendo.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Una vez que el involucrado fue ubicado, los agentes municipales procedieron a dar lectura a los derechos que le asisten como persona detenida a quien dijo llamarse Alejandro "N" de 27 años, encontrándole en posesión de 25 envases de talco para pies, con un valor de 2,863 pesos.
no te pierdas estas noticias
Tráiler vuelca en carretera 57
Pulso Online
Un tráiler se vuelca en el ramal del Libramiento Oriente hacia la carretera 57, resultando en la muerte de su conductor.
Carambola en la 57 deja daños en siete vehículos
Redacción
Ocurrió cerca de las 15:00 horas de este martes con dirección a Villa de Pozos
Fallece un hombre en pasillo del Mercado Hidalgo
Redacción
Aparentemente sufrió un infarto; el reporte fue cerca de las 12:00 horas