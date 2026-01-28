logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LOURDES INICIA SU FE

Fotogalería

LOURDES INICIA SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Ladrón quiso robar envases de talco en tienda Aurrerá

Por Redacción

Enero 28, 2026 03:00 a.m.
A
Ladrón quiso robar envases de talco en tienda Aurrerá

En el operativo Escudo Urbano, agentes municipales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal llevaron a cabo la detención de un hombre que ingresó a una Bodega Aurrerá y huyó con múltiples artículos sin pagar.

El hombre fue perseguido por calles de la colonia Dalias, siendo recuperada la mercancía y procediendo con la puesta a disposición de la autoridad ministerial.

Los agentes municipales fueron alertados de un robo en Bodega Aurrerá ubicada en calle Bosque de los Pinos de la citada colonia, donde un sujeto había sustraído mercancía con valor de aproximadamente 3 mil pesos, por lo que se requería su intervención.

Al llegar al lugar, los agentes se entrevistaron con personal del comercio quienes indicaron que el hombre se había negado a ser inspeccionado al sospechar que llevaba artículos entre sus ropas y huyó corriendo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Una vez que el involucrado fue ubicado, los agentes municipales procedieron a dar lectura a los derechos que le asisten como persona detenida a quien dijo llamarse Alejandro "N" de 27 años, encontrándole en posesión de 25 envases de talco para pies, con un valor de 2,863 pesos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Tráiler vuelca en carretera 57
Tráiler vuelca en carretera 57

Tráiler vuelca en carretera 57

SLP

Pulso Online

Un tráiler se vuelca en el ramal del Libramiento Oriente hacia la carretera 57, resultando en la muerte de su conductor.

Carambola en la 57 deja daños en siete vehículos
Carambola en la 57 deja daños en siete vehículos

Carambola en la 57 deja daños en siete vehículos

SLP

Redacción

Ocurrió cerca de las 15:00 horas de este martes con dirección a Villa de Pozos

Fallece un hombre en pasillo del Mercado Hidalgo
Fallece un hombre en pasillo del Mercado Hidalgo

Fallece un hombre en pasillo del Mercado Hidalgo

SLP

Redacción

Aparentemente sufrió un infarto; el reporte fue cerca de las 12:00 horas

Colaborará SSPC con FGE por golpiza afuera de antro
Colaborará SSPC con FGE por golpiza afuera de antro

Colaborará SSPC con FGE por golpiza afuera de antro

SLP

Rolando Morales

Tras incidente, autoridades aseguran que mantienen vigilancia en el Centro Histórico