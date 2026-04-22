Localizan a 23 personas con ficha de búsqueda

La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, informa que, como resultado de acciones coordinadas con autoridades federales, estatales, municipales y la participación activa de la ciudadanía, se logró la localización de 23 personas que contaban con reporte de no localización.

Del total de personas ubicadas, 15 corresponden a masculinos y 8 a femeninas; de ellas, se clasifican en 11 hombres, 3 mujeres, 6 adolescentes y 3 infantes, con un rango de edad que va de los 3 a los 73 años. Estas localizaciones se efectuaron durante la semana comprendida del 13 al 19 de abril de 2026, en los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Villa de Pozos, Tampacán, Aquismón, Matlapa, Ciudad Valles y Tamazunchale.

Las denuncias fueron recibidas por agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía Especializada, quienes de manera inmediata notificaron a la Fiscalía para la generación de las respectivas fichas de búsqueda, mismas que incluyeron fotografía y datos generales de las personas, y fueron difundidas a través de la página web institucional, redes sociales, medios de comunicación y la colaboración ciudadana.

Cabe destacar que entre las personas localizadas se encuentra un infante de tres años de edad, quien contaba con ficha de Alerta Ámber activada en la capital potosina, lo que permitió su ubicación mediante los mecanismos de coordinación interinstitucional y la sociedad potosina.

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Posterior a su localización, todas las personas fueron entrevistadas y sometidas a valoración física y emocional, determinándose que se encuentran en buenas condiciones de salud, por lo que fueron reintegradas a sus núcleos familiares.

En el caso relacionado con la Alerta Ámber, se reporta la detención de dos personas, padre y abuelo del menor, quienes han sido puestas a disposición de la autoridad judicial correspondiente; en tanto, el resto de los localizados manifestó no haber sido víctima de algún delito.