Localizan a un ahogado en presa de Villa de Reyes

Un hombre que presuntamente ingería bebidas embriagantes en forma consuetudinaria en las inmediaciones de la presa de la comunidad Laguna de San Vicente, en el municipio de Villa de Reyes, fue encontrado flotando en el agua, el cadáver no presenta huellas de violencia visibles y se cree que el deceso se debió a la asfixia por sumersión.

Seguridad Pública Municipal de dicha localidad informó que se acudió a rescatar el cuerpo de un individuo, que se encontraba flotando en la presa de la comunidad Laguna de San Vicente.

Vecinos del lugar manifestaron que el ahora occiso, identificado como José Inés N. quien vivía en la misma comunidad, constantemente ingería bebidas alcohólicas y en ocasiones no se le veía por el lugar, situación por la que no se les hizo extraño no verlo y no reportaron su ausencia.

Sin embargo, al bajar los niveles del agua de la presa, el cuerpo salió a flote y al descubrirlo, solicitaron la intervención de las autoridades competentes.

El área fue acordonada en espera del personal de la fiscalía General del Estado, quienes acudieron a realizar las diligencias correspondientes, peritos de Criminalística y Servicios Periciales examinaron el cuerpo y determinaron que no presentaba huellas de violencia visibles y que las causas probables del deceso fue la asfixia por sumersión.