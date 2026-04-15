Localizan al niño Alan y detienen a su padre
Hace días hombre lo había sustraído a la fuerza en la colonia Rivas Guillén
La Fiscalía General del Estado, obtuvo la localización de Alan, infante que contaba con ficha de Alerta Ámber y detuvo al padre por estos hechos ya que lo tenía bajo su custodia al sustraerlo por la fuerza de un domicilio en la colonia Rivas Guillén.
Mediante un operativo conjunto desplegado de forma inmediata entre la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, la Coordinación Estatal de Alerta Ámber y la Policía de Investigación, se logró ubicar al infante de tres años de edad en la colonia Las Mercedes, Villa de Pozos.
Asimismo, mediante este despliegue operativo, se obtuvo la captura de un masculino mediante orden de aprehensión por el delito de sustracción de menores.
Tras su localización, Alan fue trasladado para recibir atención médica y psicológica, asegurando su bienestar, para posteriormente ser reintegrado con su familia.
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La Fiscalía continúa con las investigaciones y reitera su firme compromiso con la salvaguarda de la integridad y procuración de justicia de la ciudadanía potosina.
Cabe señalar que en días pasados el niño Alan fue sustraído por su padre de su domicilio materno en la colonia Rivas Guillén, en donde el sujeto golpeó a su abuela para llevárselo por la fuerza.
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