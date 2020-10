Localizan en San Luis Potosí a estudiante desaparecida en Tamaulipas

Luego de diversas acciones de investigación y el uso de tecnología, como cámaras de videovigilancia, la joven Christian Joceline Huerta Morales fue localizada con vida y en perfecto estado de salud este jueves en San Luis Potosí.

El 1 de octubre se había reportado su desaparición en Ciudad Mante, Tamaulipas. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET) informó que en las investigaciones hubo coordinación con la Fiscalía del Estado de San Luis Potosí. La mañana del 1 de octubre Joceline salió de su casa y dijo que iría al banco, pero ya no regresó.

La familia reportó la desaparición de la joven, tras lo cual la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada y la Comisión Estatal de Búsqueda activaron los protocolos de búsqueda de personas. También se activó el Protocolo ALBA Tamaulipas, en el que participan más de 10 dependencias del Gobierno del Estado y se solicitó colaboración a autoridades de los tres órdenes de gobierno, lo que dio como resultado que hoy se localizara, con apoyo de autoridades de San Luis Potosí.

Las investigaciones en Tamaulipas permitieron detectar el seguimiento de la joven a través del sistema de videovigilancia. Se ubicó que ella llegó sola a la terminal de autobuses de Ciudad Mante, abordó un taxi que la llevó a Ocampo, Tamaulipas, y de ahí salió hacia San Luis Potosí. Hace algunos días, familiares y el rector de la Universidad del Norte de Tamaulipas (UNT), Francisco Chavira Martínez, dieron una conferencia de prensa en Ciudad Mante, en la que no se especificó que Joceline tenía dificultades con su familia. Al ser localizada, Christian Joceline dijo que se fue de su casa por decisión propia. Las autoridades corroboraron que la joven no fue víctima de ningún delito y su ausencia se debió a motivos personales.