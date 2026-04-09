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Los encierran por golpear a sus parientes

Por Redacción

Abril 09, 2026 03:00 a.m.
A
Los encierran por golpear a sus parientes

Policías de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a dos hombres y una mujer por presunta violencia familiar, dichas acciones se llevaron a cabo en atención a reportes ciudadanos.

Los agentes municipales se presentaron en la Privada Viñedos, en la colonia Hacienda Los Morales, donde una mujer indicó que su pareja la agredió de forma física y la amenazó, ubicando en el lugar al reportado, quien se identificó como Eliezer "N" de 37 años. La parte afectada manifestó su deseo de proceder legalmente en su contra.

Por otro lado, en la calle Prolongación Melchor Ocampo, en la colonia La Virgen, oficiales municipales tuvieron contacto con una mujer, quien señaló a dos de sus familiares, quienes se identificaron como Angélica "N" y Felipe "N", de haberla violentado de forma física y amenazarla, solicitando proceder legalmente en contra de los señalados.

A todos se les dio a conocer que serían detenidos por presunta violencia familiar, para después seguir con el trámite respectivo en la Fiscalía General del Estado, donde quedaron a disposición a fin de que se les defina su situación legal. 

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