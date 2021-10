Maleantes ejecutan a balazos al "Rey del Wepa"

El Rey del Wepa, un sonidero ampliamente conocido en la Entidad, fue arteramente ejecutado en calles del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes para tratar de esclarecer el homicidio.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 03:30 horas de este martes, cuando el ahora occiso, identificado como Juan Manuel Quistian (a) "El Tontín" o "El Rey del Wepa", del sonido Kiss Sound, se desplazaba a bordo de una camioneta Nissan de color blanco y de modelo reciente.

Fue en la intersección de la carretera a Rioverde y la avenida José de Gálvez, donde fue interceptado por hombres armados que abrieron fuego en su contra con armas de grueso calibre, haciendo blanco en su humanidad en múltiples ocasiones, provocándole una muerte casi instantánea.

Automovilistas que se percataron de lo ocurrido solicitaron la intervención de la socorristas de la Cruz Roja, quienes acudieron a tratar de auxiliar a la víctima del atentado, pero al examinar el cuerpo se percataron que ya no había nada que hacer pues ya tenía algunos minutos que había fallecido.

Policías de Fuerza Metropolitana Estatal acudieron a acordonar el área para preservar las evidencias que los agresores pudieran haber dejado en el lugar y en espera del arribo del personal de la Fiscalía General del Estado para que iniciaran las investigaciones correspondientes.

Peritos de Criminalística y Servicios Periciales se presentaron a procesar el lugar, teniendo a la vista el cuerpo de un hombre que se encontraba a bordo de una camioneta Nissan de color blanco, el cadáver presentaba varios orificios producidos por proyectiles de arma de fuego en la cabeza y en el tórax, además encontraron en el lugar varios casquillos percutidos de grueso calibre.

Una vez que se realizaron las diligencias correspondientes el cuerpo del desafortunado individuo fue trasladado al Servicio Médico Forense, para que le sea practicada la necropsia de ley.

Policías de Investigación iniciaron las indagatorias correspondientes para tratar de esclarecer el homicidio, dialogaron con testigos y revisaron las cámaras de video vigilancia que hay en el sector, para tratar de encontrar alguna pista que los ayude a resolver el artero asesinato.

APOYA FGE A LOS FAMILIARES

José Luis Ruiz Contreras, Vicefiscal Jurídico encargado de la Fiscalía General del Estado, afirmó que se siguen importantes líneas de investigación para dar con los responsables del asesinato de "El Tontín".

Aseguró en tal sentido que "no podemos revelar datos para no entorpecer las investigaciones, pero estamos seguros que los responsables de este hecho tan condenable serán llevados pronto ante la justicia; nuestra obligación es no dejar el más mínimo espacio para que se dé la impunidad".

Ruiz Contreras dio a conocer que giró instrucciones para que se brindara todo el apoyo institucional a los familiares de la víctima, quien perdió la vida la madrugada de este martes en el cruce de la carretera a Rioverde y la avenida José de Gálvez.

De esa manera, la subdirección de Derechos Humanos de la FGE, a cargo de Gloria Serrato Sánchez, estableció enlaces con la familia, con la finalidad de brindarles asesoría sobre los derechos que les asisten en estos momentos.

Serrato Sánchez, solicitó así a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Delito (CEEAV) su colaboración en cuanto a la asesoría jurídica, psicológica y de trabajo social, el cual estará disponible en el momento que lo requieran dichos familiares.

DOLOR Y LUTO

EN COMUNIDAD SONIDERA

Una vez que trascendió la noticia, ésta se viralizó rápidamente y las redes sociales, principalmente Facebook y Whatsapp, se inundaron de condolencias y muestras de dolor por la muerte de "El Tontín".

Fotos y videos circularon homenajeando al fundador del Kiss Sound, sonideros locales y de otros estados condenaron el asesinato exigiendo a las autoridades su pronto esclarecimiento mientras expresaban su pésame a la familia.