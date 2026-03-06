logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Megan Fox vuelve con candentes fotos

Fotogalería

Megan Fox vuelve con candentes fotos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Malviviente allana una casa en Santo Tomás

Por Redacción

Marzo 06, 2026 03:00 a.m.
A
Malviviente allana una casa en Santo Tomás

En atención a reportes, agentes de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a un hombre por presunto allanamiento, esto en la colonia Santo Tomás.

Los oficiales municipales se presentaron en un domicilio sobre avenida Santo Tomás, en la colonia mencionada, donde fueron recibidos por un ciudadano, quien indicó que un individuo se metió a su propiedad sin su permiso, permitiendo el acceso de la autoridad.Policías soledenses entraron al inmueble, donde tuvieron contacto visual con el sujeto, y luego de dialogar con él se identificó como Marcos "N" de 45 años, manifestando la parte afectada su deseo de proceder legalmente en su contra.

Al reportado se le dio a conocer que sería detenido por presunto allanamiento, y después fue presentado ante la FGE donde se determinará su situación legal.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cierran Río Españita y desnivel Othón tras lluvias
Cierran Río Españita y desnivel Othón tras lluvias

Cierran Río Españita y desnivel Othón tras lluvias

SLP

Redacción

Continúan lluvias ligeras en algunos sectores de la ciudad

Caen tres presuntos extorsionadores en la Huasteca
Caen tres presuntos extorsionadores en la Huasteca

Caen tres presuntos extorsionadores en la Huasteca

SLP

Redacción

Operativos en Tancanhuitz y Valles.

Video | Cae tráiler de puente en la 57; el chofer desaparece
Video | Cae tráiler de puente en la 57; el chofer desaparece

Video | Cae tráiler de puente en la 57; el chofer desaparece

SLP

Redacción

Autoridades realizaron maniobras para retirar el vehículo y comenzaron las investigaciones

Tráiler cargado con mayonesa vuelca en la 57
Tráiler cargado con mayonesa vuelca en la 57

Tráiler cargado con mayonesa vuelca en la 57

SLP

Redacción

La unidad se habría quedado sin frenos en una curva; Guardia Nacional resguardó la zona para evitar rapiña