Malviviente allana una casa en Santo Tomás

En atención a reportes, agentes de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a un hombre por presunto allanamiento, esto en la colonia Santo Tomás.

Los oficiales municipales se presentaron en un domicilio sobre avenida Santo Tomás, en la colonia mencionada, donde fueron recibidos por un ciudadano, quien indicó que un individuo se metió a su propiedad sin su permiso, permitiendo el acceso de la autoridad.Policías soledenses entraron al inmueble, donde tuvieron contacto visual con el sujeto, y luego de dialogar con él se identificó como Marcos "N" de 45 años, manifestando la parte afectada su deseo de proceder legalmente en su contra.

Al reportado se le dio a conocer que sería detenido por presunto allanamiento, y después fue presentado ante la FGE donde se determinará su situación legal.