Matan a balazos a un hombre en Col. Trojes del Sur

Fue interceptado por los delincuentes en Prolongación Calcita y avenida Simón Díaz

Por Redacción

Septiembre 24, 2025 03:00 a.m.
A
Un hombre fue asesinado a balazos en la colonia Trojes del Sur, delincuentes lo interceptaron y tras dispararle de corta distancia se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

Este nuevo homicidio tuvo lugar alrededor de las tres de la mañana de este martes, cuando el ahora occiso se encontraba en la Prolongación Calcita y la avenida Simón Díaz, en la colonia referida.

Hasta ese lugar llegaron al menos dos individuos, los cuales lo acribillaron dejándolo tirado en el piso, algunos testigos procedieron a ayudarlo y llamaron a los cuerpos de emergencia, pero determinaron que ya había perdido la vida.

Después del reporte, elementos policiales llegaron al lugar como primeros respondientes y procedieron a asegurar el área para que se llevaran a cabo las indagatorias.

Elementos de la Policía de Investigación iniciaron las diligencias y personal de Servicios Periciales procedieron a realizar el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Legista en donde se le practicaría la autopsia de ley para entegrarlo a los familiares.

La Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación correspondiente para dar con el paradero de los autores del crimen y proceder en su contra de acuerdo a la ley.

