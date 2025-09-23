A balazos, ultiman a un hombre en Trojes del Sur
Los hechos se suscitaron cerca de las 03:00 horas de este martes
La madrugada de este martes, un hombre fue ultimado a balazos en prolongación Calcita y Avenida Simón Díaz, en la colonia Trojes del Sur.
Los hechos se suscitaron cerca de las 03:00 horas, por lo que al sitio arribaron autoridades policiacas, quienes aseguraron el área.
Minutos más tarde arribaron agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) para iniciar con carpeta de investigación.
