Matrimonio sufre accidente en la Carr. libre Valles-Rioverde

CIUDAD VALLES.- Una camioneta volcó sobre la carretera libre Valles-Rioverde; a bordo viajaba un matrimonio, pero milagrosamente resultó ileso.

Lo anterior sucedió este jueves, poco antes del mediodía, en el kilómetro 26 de la carretera federal número 70, entre los ejidos Santa Anita y El Sauz.

Un comerciante que reside en el municipio de Aquismón conducía una camioneta Nissan NP300 blanca con redilas, y lo acompañaba su esposa.

Circulaba con dirección de Valles a Rioverde, pues regresaba a Aquismón, pero quería tomar la ruta por el ejido El Sauz. Sin embargo, al pasar por una curva cerrada perdió el control del volante y se salió del carril, chocando contra un cerro, y posteriormente su unidad volcó. Tanto el conductor como su acompañante pudieron salir de la cabina sin ayuda. Después arribaron los oficiales de la Guardia Nacional, quienes apoyaron en labores de abanderamiento y pidieron una grúa para retirar la unidad accidentada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí