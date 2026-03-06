logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Megan Fox vuelve con candentes fotos

Fotogalería

Megan Fox vuelve con candentes fotos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Matrimonio sufre accidente en la Carr. libre Valles-Rioverde

Al pasar por una curva, chofer perdió el control chocando contra un cerro

Por Redacción

Marzo 06, 2026 03:00 a.m.
A
Matrimonio sufre accidente en la Carr. libre Valles-Rioverde

CIUDAD VALLES.- Una camioneta volcó sobre la carretera libre Valles-Rioverde; a bordo viajaba un matrimonio, pero milagrosamente resultó ileso.

Lo anterior sucedió este jueves, poco antes del mediodía, en el kilómetro 26 de la carretera federal número 70, entre los ejidos Santa Anita y El Sauz.

Un comerciante que reside en el municipio de Aquismón conducía una camioneta Nissan NP300 blanca con redilas, y lo acompañaba su esposa.

Circulaba con dirección de Valles a Rioverde, pues regresaba a Aquismón, pero quería tomar la ruta por el ejido El Sauz. Sin embargo, al pasar por una curva cerrada perdió el control del volante y se salió del carril, chocando contra un cerro, y posteriormente su unidad volcó. Tanto el conductor como su acompañante pudieron salir de la cabina sin ayuda. Después arribaron los oficiales de la Guardia Nacional, quienes apoyaron en labores de abanderamiento y pidieron una grúa para retirar la unidad accidentada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cierran Río Españita y desnivel Othón tras lluvias
Cierran Río Españita y desnivel Othón tras lluvias

Cierran Río Españita y desnivel Othón tras lluvias

SLP

Redacción

Continúan lluvias ligeras en algunos sectores de la ciudad

Caen tres presuntos extorsionadores en la Huasteca
Caen tres presuntos extorsionadores en la Huasteca

Caen tres presuntos extorsionadores en la Huasteca

SLP

Redacción

Operativos en Tancanhuitz y Valles.

Video | Cae tráiler de puente en la 57; el chofer desaparece
Video | Cae tráiler de puente en la 57; el chofer desaparece

Video | Cae tráiler de puente en la 57; el chofer desaparece

SLP

Redacción

Autoridades realizaron maniobras para retirar el vehículo y comenzaron las investigaciones

Tráiler cargado con mayonesa vuelca en la 57
Tráiler cargado con mayonesa vuelca en la 57

Tráiler cargado con mayonesa vuelca en la 57

SLP

Redacción

La unidad se habría quedado sin frenos en una curva; Guardia Nacional resguardó la zona para evitar rapiña