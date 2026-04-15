Menor sobrevive al caer a barranco en basurero
Fue rescatado por paramédicos de Mexquitic para ser llevado a un hospital
Aunque lesionado, un adolescente sobrevivió al caer a profundo barranco en un basurero ubicado en la comunidad de Agua Señora, perteneciente a Mexquitic de Carmona, de donde fue rescatado por paramédicos y trasladado a un hospital a recibir atención médica.
La noche del lunes, a la Policía Municipal de Mexquitic se reportó que un jovencito había caído en un barranco del basurero ubicado a inmediaciones de la comunidad referida, por lo que tanto los agentes como los paramédicos municipales se desplazaron al sitio para prestar ayuda.
Según se informó, el menor cayó a un barranco de unos 50 metros de profundidad y se requería su rescate.
Tanto los socorristas como algunos voluntarios se dieron a la tarea de sacar al joven y se tuvo que descender a rappel hacia el fondo del barranco, en donde se encontraba tirado con lesiones en todo el cuerpo.
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En una camilla y jalado por cuerdas se pudo rescatarlo y una vez en la superficie procedieron a prestarle ayuda, ya que presentaba diversos golpes y raspones en todo el cuerpo a causa de la caída.
Por suerte las lesiones no ponían en peligro su vida pero sí requería atención médica, por lo que fue llevado a un hospital a ser atendido.
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