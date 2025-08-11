Motociclista cae en socavón en Ébano; está grave

ÉBANO.- Un motociclista resultó con graves lesiones tras caer accidentalmente en un socavón en este municipio.

El accidente ocurrió la madrugada de este domingo, sobre el camino que conecta la colonia Santa Cruz con el ejido 20 de Noviembre.

La víctima, identificada como Juan Enrique Contreras, de 36 años de edad, circulaba en una motocicleta cuando, al no percatarse del hoyo en la vía, cayó al fondo. El impacto le provocó heridas en la cabeza y en diversas partes del cuerpo.

Brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y posteriormente trasladarlo al Hospital Básico Comunitario, donde su estado de salud se reporta como grave.

