Motociclista está grave al chocar contra camioneta

Con fuertes lesiones resultó un joven motosiclista al chocar contra una camioneta que le cortó la circulación en la carretera a Zacatecas, fue atendido por los paramédicos y en estado delicado lo llevaron a un hospital para recibir atención médica.

El hecho ocurrió a las 14:30 horas de este sábado cuando una camioneta GMC de color negro, tipo pick up, circulaba sobre carretera Zacatecas con dirección al norte.

Al llegar un semáforo ubicado en la calle Rosa Blanca, a la altura de la Bodega Aurrerá de la colonia Rosedal, el conductor realizó maniobra de vuelta a la izquierda para ingresar a esa arteria.

Sin embargo, lo hizo sin tomar las debidas precauciones y en esos momentos por los carriles opuestos circulaba un joven a bordo de una motocicleta color rojo, el cual no alcanzó a detenerse y de forma irremediable chocó de frente contra el costado izquierdo de la camioneta, en la llanta y salpicadera.

Por el fuerte golpe, el joven motociclista se ocasionó lesiones de consideración en todo el cuerpo y fue atendido por paramédicos de Urgencias Básicas de la Policía Municipal, quienes lo trasladaron a un hospital para que recibiera la atención médica requerida ya que su estado se reportaba grave.

Asimismo, agentes de la Policía Vial Municipal tomaron conocimiento del accidente y los dos vehículos serían remitidos a una pensión para que el caso se consignara ante el Ministerio Público a donde sería presentado el conductor de la camioneta para que se le definiera su situación legal.