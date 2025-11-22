Con “cristal”, acaban sujetos tras las rejas

Dos hombres fueron detenidos por policías de la Guardia Civil de Soledad por posesión de metanfetaminas; dichas acciones se realizaron en las colonias Jardines del Valle y Nuevo Foresta, como resultado de la presencia que se despliega por distintos sectores de la demarcación.

En un recorrido sobre la calle Circuito Poniente, en la colonia Jardines del Valle, los agentes municipales ubicaron a un individuo que alteraba el orden, luego de acercarse con él para señalarle la debida sanción, luego de dialogar con el, se identificó como Ernesto “N” de 44 años, encontrándole una bolsa con un material semejante a la droga sintética conocida como “cristal”.

Por otro lado, en la calle Palmas, de la colonia Nuevo Foresta, policías soledenses detectaron a quien dijo llamarse Jesús “N” de 32 años, quien incurría en faltas administrativas, localizándole un envoltorio con piedra granulada semejante a la sustancia llamada “cristal”.