logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICES 65!

Fotogalería

¡FELICES 65!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Con “cristal”, acaban sujetos tras las rejas

Por Redacción

Noviembre 22, 2025 03:00 a.m.
A
Con “cristal”, acaban sujetos tras las rejas

Dos hombres fueron detenidos por policías de la Guardia Civil de Soledad por posesión de metanfetaminas; dichas acciones se realizaron en las colonias Jardines del Valle y Nuevo Foresta, como resultado de la presencia que se despliega por distintos sectores de la demarcación.

En un recorrido sobre la calle Circuito Poniente, en la colonia Jardines del Valle, los agentes municipales ubicaron a un individuo que alteraba el orden, luego de acercarse con él para señalarle la debida sanción, luego de dialogar con el, se identificó como Ernesto “N” de 44 años, encontrándole una bolsa con un material semejante a la droga sintética conocida como “cristal”.

Por otro lado, en la calle Palmas, de la colonia Nuevo Foresta, policías soledenses detectaron a quien dijo llamarse Jesús “N” de 32 años, quien incurría en faltas administrativas, localizándole un envoltorio con piedra granulada semejante a la sustancia llamada “cristal”.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Con “cristal”, acaban sujetos tras las rejas
Con “cristal”, acaban sujetos tras las rejas

Con “cristal”, acaban sujetos tras las rejas

SLP

Redacción

Vuelca camioneta en la carretera a Matehuala
Vuelca camioneta en la carretera a Matehuala

Vuelca camioneta en la carretera a Matehuala

SLP

Redacción

A velocidad inmoderada transitaba por los carriles centrales hacia el Periférico

Vándalo tripulaba motocicleta robada
Vándalo tripulaba motocicleta robada

Vándalo tripulaba motocicleta robada

SLP

Redacción

Realiza la Estatal 35 detenciones en un día
Realiza la Estatal 35 detenciones en un día

Realiza la Estatal 35 detenciones en un día

SLP

Redacción