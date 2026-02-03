Motociclista muere arrollado en libramiento Valles–Tamuín

Un joven motociclista perdió la vida tras ser impactado por un vehículo que se dio a la fuga sobre el libramiento Ciudad Valles–Tamuín, la noche del lunes.

El accidente ocurrió en el kilómetro 96, en el tramo La Calera–Tamuín, a la altura del ejido La Fortaleza. De acuerdo con información de autoridades, la víctima fue identificada como José de Jesús Estrella Santiago, de 23 años, vecino del ejido Las Armas, en el municipio de Tancanhuitz.

El joven circulaba a bordo de una motocicleta roja cuando fue impactado de manera repentina por un vehículo cuyo conductor no se detuvo y escapó del lugar, por lo que no fue identificado.

A consecuencia del impacto, el motociclista sufrió múltiples fracturas. Paramédicos de la Cruz Roja de Ciudad Valleslo trasladaron de emergencia al Hospital General de Ciudad Valles, donde falleció horas después debido a la gravedad de las lesiones.

La motocicleta quedó bajo resguardo de la Guardia Nacional, mientras que la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones para localizar al conductor responsable.