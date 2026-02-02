logo pulso
Detienen a conductores con autos hurtados

Por Redacción

Febrero 02, 2026 03:00 a.m.
A
Detienen a conductores con autos hurtados

Dos conductores que tripulaban vehículos con reporte de robo, fueron detenidos por elementos de la Guardia Civil Estatal y quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para que le defina su situación legal.

Por medio de trabajos de videovigilancia y la coordinación existente con personal de la GCE, se ubicó en el fraccionamiento Los Olivos, en la capital potosina a Gustavo "N". de 33 años de edad, quien manejaba un automóvil Honda Civic en color gris, que al ser consultado arrojó que la unidad modelo 2025, contaba con reporte de robo sin violencia el 28 de noviembre en el Estado de Guanajuato.

Por otro lado, Leonel N. de 20 años de edad, quedó bajo arresto luego de ser detectado en la colonia Bugambilias, en Soledad de Graciano Sánchez, tripulando un automóvil Mazda en color azul, modelo 2018 con reporte de robo con violencia del 14 de marzo del 2021 en el Estado de México.

A los detenidos se les leyeron los derechos que los amparan y fueron puestos en las celdas preventivas a disposición del Ministerio Público, en tanto se buscará devolver los vehículos a sus respectivos propietarios.

