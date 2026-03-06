Motociclista se pone rijoso con policías

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por presuntos delitos contra la seguridad de tránsito, el arresto se realizó en el Circuito Potosí Oriente, en labores que buscan inhibir la comisión de ilícitos.

Los agentes municipales transitaban sobre la vialidad mencionada, y a la altura del ingreso al Río Santiago, ubicaron a un individuo que viajaba en una motocicleta a exceso de velocidad y realizando maniobras de riesgo.

Luego de darle alcance y de dialogar con él, el conductor se identificó como Arturo "N" de 30 años, quien presentó una actitud agresiva, informándole que sería detenido por presuntos delitos contra la seguridad de tránsito.

El arrestado fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para realizar el proceso correspondiente.

