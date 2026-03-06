logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Megan Fox vuelve con candentes fotos

Fotogalería

Megan Fox vuelve con candentes fotos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Motociclista se pone rijoso con policías

Por Redacción

Marzo 06, 2026 03:00 a.m.
A
Motociclista se pone rijoso con policías

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por presuntos delitos contra la seguridad de tránsito, el arresto se realizó en el Circuito Potosí Oriente, en labores que buscan inhibir la comisión de ilícitos.

Los agentes municipales transitaban sobre la vialidad mencionada, y a la altura del ingreso al Río Santiago, ubicaron a un individuo que viajaba en una motocicleta a exceso de velocidad y realizando maniobras de riesgo.

Luego de darle alcance y de dialogar con él, el conductor se identificó como Arturo "N" de 30 años, quien presentó una actitud agresiva, informándole que sería detenido por presuntos delitos contra la seguridad de tránsito.

El arrestado fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para realizar el proceso correspondiente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cierran Río Españita y desnivel Othón tras lluvias
Cierran Río Españita y desnivel Othón tras lluvias

Cierran Río Españita y desnivel Othón tras lluvias

SLP

Redacción

Continúan lluvias ligeras en algunos sectores de la ciudad

Caen tres presuntos extorsionadores en la Huasteca
Caen tres presuntos extorsionadores en la Huasteca

Caen tres presuntos extorsionadores en la Huasteca

SLP

Redacción

Operativos en Tancanhuitz y Valles.

Video | Cae tráiler de puente en la 57; el chofer desaparece
Video | Cae tráiler de puente en la 57; el chofer desaparece

Video | Cae tráiler de puente en la 57; el chofer desaparece

SLP

Redacción

Autoridades realizaron maniobras para retirar el vehículo y comenzaron las investigaciones

Tráiler cargado con mayonesa vuelca en la 57
Tráiler cargado con mayonesa vuelca en la 57

Tráiler cargado con mayonesa vuelca en la 57

SLP

Redacción

La unidad se habría quedado sin frenos en una curva; Guardia Nacional resguardó la zona para evitar rapiña