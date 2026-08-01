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Muere arrollado por el ferrocarril en Valles

Por Redacción

Agosto 01, 2026 03:00 a.m.
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Muere arrollado por el ferrocarril en Valles
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      CIUDAD VALLES.- Un hombre perdió la vida tras ser arrollado por el tren, en los límites de la colonia 20 de Noviembre y el fraccionamiento Norte Residencial.

      El infortunado fue identificado como Héctor Martínez Arvizu, de 47 años de edad. Al parecer vivía en situación de calle, pues presentaba problemas de alcoholismo desde hacía tiempo.

      Alrededor de las 7:00 de la mañana de este viernes, unas vecinas de la colonia 20 de Noviembre descubrieron el cuerpo. A lo lejos observaron un bulto sobre las vías del tren y, al acercarse, confirmaron que se trataba de una persona, por lo que realizaron un reporte al Sistema de Emergencias 9-1-1.

      Poco después llegaron paramédicos de la Cruz Roja, así como oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quienes revisaron al hombre y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

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      La zona fue acordonada y, posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado se encargó del procesamiento de los indicios y del traslado del cuerpo al Servicio Médico Legal.

      De manera preliminar, las autoridades presumen que Héctor se quedó dormido sobre las vías del tren y posteriormente fue arrollado por la locomotora.

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