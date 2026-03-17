Muere conductor tras chocar en Circuito Potosí

Una persona perdió la vida la noche del lunes tras impactar su vehículo contra un objeto fijo en el Circuito Potosí, a la altura del puente La Virgen, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

El hecho se registró alrededor de las 23:00 horas, cuando una camioneta Toyota color rojo circulaba con dirección hacia la carretera a Matehuala. Al llegar al puente, el conductor perdió el control de la unidad y se impactó contra el muro de contención.

Paramédicos de Protección Civil acudieron al sitio para brindar auxilio, sin embargo, al revisar al conductor —un hombre de aproximadamente 60 años— confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Guardia Civil de Soledad acordonaron el área, mientras que agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

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