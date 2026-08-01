Muere peatón arrollado por varios vehículos

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Terrible muerte encontró un hombre que fue atropellado en la autopista Ventura-El Peyote, luego del primero vehículo otro más le pasaron encima y el cuerpo quedó prácticamente despedazado en un tramo del asfalto hasta que llegó la policía para abanderar el sitio.

Fue cerca de las once de la noche del jueves que se reportó a las corporaciones que un hombre había muerto al ser atropellado en el kilómetro 37 de la mencionada autopista en los carriles hacia San Luis, unos cuatro kilómetros antes del puente San Elías.

Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, se dirigieron al lugar percatándose que el cuerpo estaba despedazado sobre el asfalto ya que varios vehículos le habían pasado encima, por la vestimenta se percataron que se trataba de una persona del sexo masculino.

El hecho habría ocurrido cuando el peatón pretendía cruzar la carretera y en eso fue arrollado por un vehículo del cual se desconocen las características por haberse retirado del lugar.

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Sin embargo, al no percatarse a tiempo, otros vehículos también pasaron encima del cuerpo del infortunado y así quedó totalmente destrozado.

Los elementos policiales procedieron a acordonar el lugar y más tarde arribó personal de Servicios Periciales para realizar el levantamiento de los restos humanos, que fueron trasladados al Servicio Médico Legista en donde se esperaba que fueran reconocidos por familiares del ahora occiso.

De momento no se pudo establecer la identidad ya que no se encontró algún documento que la revelara, y el caso se turnó ante el Ministerio Público en donde se llevarían a cabo las diligencias legales.