Muere un motociclista frente a la BMW
El hecho se suscitó a las 16:00 horas de este lunes
La tarde de ayer lunes se suscitó un accidente en la Zona Industrial, donde un motociclista derrapó y perdió la vida.
El hecho se suscitó a las 16:00 horas, cuando el motociclista circulaba sobre la avenida Múnich y esquina con la avenida BMW, frente a la empresa BMW, en San Francisco, Villa de Reyes.
El área fue acordonada por la policía municipal de Villa de Reyes como primeros respondientes.
Minutos más tarde Policía de Investigación y peritos de la FGE iniciaron con el levantamiento del cuerpo para su trámite legal.
