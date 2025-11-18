Muere un motociclista frente a la BMW

La tarde de ayer lunes se suscitó un accidente en la Zona Industrial, donde un motociclista derrapó y perdió la vida.

El hecho se suscitó a las 16:00 horas, cuando el motociclista circulaba sobre la avenida Múnich y esquina con la avenida BMW, frente a la empresa BMW, en San Francisco, Villa de Reyes.

El área fue acordonada por la policía municipal de Villa de Reyes como primeros respondientes.

Minutos más tarde Policía de Investigación y peritos de la FGE iniciaron con el levantamiento del cuerpo para su trámite legal.

