logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Opciones de bajo costo para enviar dinero al exterior

Fotogalería

Opciones de bajo costo para enviar dinero al exterior

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Muere un motociclista frente a la BMW

El hecho se suscitó a las 16:00 horas de este lunes

Por Pulso Online

Noviembre 18, 2025 03:19 p.m.
A
Muere un motociclista frente a la BMW

La tarde de ayer lunes se suscitó un accidente en la Zona Industrial, donde un motociclista derrapó y perdió la vida. 

El hecho se suscitó a las 16:00 horas, cuando el motociclista circulaba sobre la avenida Múnich y esquina con la avenida BMW, frente a la empresa BMW, en San Francisco, Villa de Reyes.

El área fue acordonada por la policía municipal de Villa de Reyes como primeros respondientes.

Minutos más tarde Policía de Investigación y peritos de la FGE iniciaron con el levantamiento del cuerpo para su trámite legal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Muere un motociclista frente a la BMW
Muere un motociclista frente a la BMW

Muere un motociclista frente a la BMW

SLP

Pulso Online

El hecho se suscitó a las 16:00 horas de este lunes

Reporta SSPC reducción en robos de vehículos desde 2021
Reporta SSPC reducción en robos de vehículos desde 2021

Reporta SSPC reducción en robos de vehículos desde 2021

SLP

Pulso Online

Las cifras han ido a la baja y reflejan el éxito de la estrategia de seguridad implementada, aseguran

Más de 80 detenciones durante Buen Fin en la capital
Más de 80 detenciones durante Buen Fin en la capital

Más de 80 detenciones durante Buen Fin en la capital

SLP

Rolando Morales

El operativo fue desplegado desde el jueves en plazas y corredores comerciales de la ciudad

Localizan cuerpos con signos de ejecución en Ahualulco
Localizan cuerpos con signos de ejecución en Ahualulco

Localizan cuerpos con signos de ejecución en Ahualulco

SLP

Redacción

La Fiscalía local señala que son dos los hombres ultimados en un camino de terracería