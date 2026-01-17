Mueren 2 hermanos en terrible accidente

Dos jóvenes hermanos, una menor de edad y el otro de unos 19 años, perdieron la vida durante un aparatoso accidente luego de que el carro en que viajaban chocó contra dos postes para acabar volcado, esto en la carretera a México en el tramo de la avenida Topacio y la avenida Dalias, en la colonia Jardines del Sur.

Según se informó, un taxi les cortó la circulación y de esta forma sobrevino el aparatoso accidente, ocurrido cerca de las siete de la mañana de este viernes.

El conductor del auto de alquiler fue detenido y presentado ante el Ministerio Público para que se le defina su situación legal.

De acuerdo a los hechos, inicialmente un taxi Nissan Tsuru de color verde circulaba sobre los carriles laterales del distribuidor Juárez hacia el Anillo Periférico y en el tramo referido el conductor realizó maniobra para ingresar hacia el ramal que lleva a los carriles centrales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Fue así como el conductor de un automóvil KIA de color blanco que se desplazaba por ahí, chocó contra el costado izquierdo del taxi y al continuar con su trayectoria errática perdió el control del volante para de esta forma impactarse contra un poste metálico de señalética de destino y otro de alumbrado público y finalmente terminó volcado con las llantas hacia arriba.

Tras el hecho, paramédicos de Protección Civil Municipal y elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron a prestar auxilio a los acompañantes del automóvil pero se percataron que por desgracia una jovencita de unos 14 años de edad había perdido la vida víctima de los fuertes golpes que presentaba.

El conductor, un joven de unos 19 años de edad y hermano de la primera, fue llevado de emergencia a un hospital particular en estado grave y posteriormente también se reportó su fallecimiento ante las lesiones sufridas.

Ambos fueron identificados como Jaasiel y Evelyn, cuyo fallecimiento conmocionó a un amplio círculo de la sociedad potosina.

Elementos de la Policía Municipal capitalina acudieron al lugar del accidente como primeros respondientes y procedieron a acordonar el área, mientras que el personal de la Fiscalía General del Estado iniciaba con las diligencias legales.

Tanto el auto donde viajaban los dos hermanos como el taxi, fueron enviados a una pensión particular y el chofer del primero fue retenido por elementos de la Policía Municipal para ser remitido ante el Ministerio Público en donde le sería definida su situación legal.