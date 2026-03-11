logo pulso
Seguridad

Mueren dos mujeres al volcar en autopista

Otras tres resultaron heridas en la Rioverde-Cerritos, venían de la Huasteca

Por Redacción

Marzo 11, 2026 03:00 a.m.
A
RIOVERDE.- Dos mujeres sin vida y otras tres lesionadas, es el saldo de un lamentable accidente ocurrido en la supercarretera Rioverde-San Luis, se trataba de ciudadanas originarias del municipio de San Martín Chalchicuautla, quienes se dirigían a la capital potosina al momento de los hechos.

El percance tuvo lugar después de la media noche del lunes cuando las afectada  viajaban al parecer a alta velocidad a bordo de una camioneta Ford Explorer color gris sobre la autopista de cuota mencionada, en dirección a San Luis Potosí.

Fue a la altura del kilómetro 43, en donde la conductora perdió el control del volante y de esta forma la camioneta se salió de la cinta asfáltica dando de volteretas para finalmente acabar en posición normal.

Otros automovilistas que pasaban por el lugar pidieron auxilio y al sitio llegaron paramédicos de la Cruz Roja de Rioverde y socorristas de Cerritos, quienes procedieron a prestarle ayuda a las ocupantes que presentaban diversas lesiones.

Por desgracia dos de ellas ya estaban sin vida, mientras que las otras tres presentaban lesiones considerables y las trasladaron a un hospital de Rioverde para que recibieran la atención médica requerida.

Las ahora occisas fueron identificadas como Irene y Aidé, estas últimas de 60 años de edad y  con domicilio en el municipio de San Martín Chalchicuautla, en la Huasteca potosina, en tanto que dos de las lesionadas fueron Clara y Flavia, a quienes junto con la tercera herida fueron llevadas al nosocomio.

Elementos de la Guardia Civil Estatal acudieron a tomar conocimiento del accidente, ordenando el traslado de la camioneta a una pensión y el caso se turnó ante el Ministerio Público para que se llevaran a cabo las diligencias respectivas.

Asimismo, los cuerpos de las infortunadas fueron llevados al Servicio Médico Legista de Rioverde en donde finalmente serían entregados a los familiares para que se les dé sepultura.

