Mueren vallenses al accidentarse en Hidalgo

HIDALGO-. Dos hermanos originarios de Ciudad Valles perdieron la vida luego de sufrir un percance vial, cuando circulaban en motocicleta por una carretera del estado de Hidalgo.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Maricruz, de 22 años de edad, y Omar, de 24 años, ambos de apellidos Hernández Gómez.

Los dos viajaban en una motocicleta sobre la carretera Huejutla de Reyes-Pachuca y, a la altura del lugar conocido como El Cantil, sufrieron el percance, aunque no se han dado a conocer detalles del mismo.

Los dos jóvenes fueron trasladados de emergencia al Hospital Integral Ilusión, ubicado en Tlanchinol, donde se informó que ingresaron sin signos vitales.

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