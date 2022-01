Mujer se habría negado a pagar préstamo y agrede a prima

Una mujer fue asegurada por elementos de la Policía de Investigación (PDI) en la ciudad de San Luis Potosí, al contar con una orden de reaprehensión por los delitos de lesiones y amenazas.

Esta persona enfrentaba su proceso penal en libertad, sin embargo, incumplió con los ordenamientos de la autoridad judicial al no presentarse a una fecha señalada, lo que derivó en que se librara el mandamiento judicial mencionado. La imputada presuntamente habría pedido a su prima que sacara un préstamo a su nombre, no obstante, no generó los pagos correspondientes, por lo que su familiar intentó hablar con la señalada de nombre Alma Yadira "N" de 46 años de edad.

La indiciada presumiblemente comenzó a insultar a la víctima y posterior a ello, la agredió físicamente. Con la denuncia presentada, la Fiscalía efectuó las acciones penales que derivaron con la captura de la mujer en la avenida del Sauce intersección Cerro de las Cruces en el fraccionamiento María Cecilia III. El centro penitenciario de La Pila mantendrá bajo resguardo a la detenida hasta que su estado legal sea resuelto en su totalidad.