Notifican retiro de autos abandonados en la colonia Simón Díaz

Elementos de la Policía Vial realizaron la notificación de retiro de vehículos en aparente estado de abandono que permanecían en la vía pública, tras atender un reporte ciudadano en la colonia Simón Díaz.

La intervención se llevó a cabo en las calles Samoa y Taiwán, donde los automóviles ocupaban espacios destinados al tránsito y al paso peatonal.

De acuerdo con la autoridad, estas acciones forman parte del programa de ordenamiento vial y rescate de banquetas, con el objetivo de recuperar el uso adecuado del espacio público, mejorar la movilidad y reforzar la seguridad para peatones y automovilistas.