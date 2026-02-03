logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MINIATURAS DE XANA RAMÍREZ NEGRETE

Fotogalería

MINIATURAS DE XANA RAMÍREZ NEGRETE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Notifican retiro de autos abandonados en la colonia Simón Díaz

Buscan liberar banquetas y ordenar la vialidad tras reporte ciudadano

Por Redacción

Febrero 03, 2026 08:18 a.m.
A
Notifican retiro de autos abandonados en la colonia Simón Díaz

Elementos de la Policía Vial realizaron la notificación de retiro de vehículos en aparente estado de abandono que permanecían en la vía pública, tras atender un reporte ciudadano en la colonia Simón Díaz.

La intervención se llevó a cabo en las calles Samoa y Taiwán, donde los automóviles ocupaban espacios destinados al tránsito y al paso peatonal.

De acuerdo con la autoridad, estas acciones forman parte del programa de ordenamiento vial y rescate de banquetas, con el objetivo de recuperar el uso adecuado del espacio público, mejorar la movilidad y reforzar la seguridad para peatones y automovilistas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Notifican retiro de autos abandonados en la colonia Simón Díaz
Notifican retiro de autos abandonados en la colonia Simón Díaz

Notifican retiro de autos abandonados en la colonia Simón Díaz

SLP

Redacción

Buscan liberar banquetas y ordenar la vialidad tras reporte ciudadano

Muere hombre tras ser arrollado y arrastrado en Carranza
Muere hombre tras ser arrollado y arrastrado en Carranza

Muere hombre tras ser arrollado y arrastrado en Carranza

SLP

Redacción

Emergencias atienden el hecho; hay afectaciones viales en la zona

Motociclista muere arrollado en libramiento Valles–Tamuín
Motociclista muere arrollado en libramiento Valles–Tamuín

Motociclista muere arrollado en libramiento Valles–Tamuín

SLP

Huasteca Hoy

El responsable huyó tras el impacto.

Detienen a presunto narcomenudista en la Huasteca
Detienen a presunto narcomenudista en la Huasteca

Detienen a presunto narcomenudista en la Huasteca

SLP

Redacción

Fue asegurado en el ejido La Hincada durante un operativo estatal-federal.