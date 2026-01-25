Operativos dejan 253 detenidos en una semana

La Guardia Civil Estatal (GCE) informó que durante la penúltima semana de enero fueron detenidas 253 personas como resultado de los operativos implementados dentro del Plan Integral de Seguridad en San Luis Potosí.

De acuerdo con la corporación, una persona fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República, mientras que el resto de los detenidos quedaron bajo la jurisdicción de la Fiscalía General del Estado.

Como parte de las estrategias enfocadas en el combate a delitos patrimoniales, principalmente el robo de vehículos, se logró el aseguramiento de 20 automóviles y ocho motocicletas, para un total de 28 unidades recuperadas.

En materia de narcóticos, la GCE reportó el decomiso de cuatro kilos con 787 gramos de marihuana, 449 dosis de cristal o metanfetamina, 35 dosis de cocaína y seis pastillas psicotrópicas.

Además, mediante labores de inteligencia, los elementos estatales aseguraron un arma larga, un arma corta, un arma artesanal, así como dos cargadores, siete cartuchos útiles, nueve armas prohibidas, 91 objetos conocidos como "poncha llantas" y 12 placas balísticas.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo a través del 911 o de manera anónima al 089.