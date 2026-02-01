Pareja robaba en una farmacia Guadalajara

Oficiales de Policía Municipal de la capital realizaron la detención de una pareja señalada por la probable comisión del delito de robo a comercio, ambos son considerados como objetivo prioritario, al estar vinculados a hechos ilícitos cometidos en la zona metropolitana.

La detención se realizó en el marco del operativo Escudo Urbano, cuando los agentes municipales atendieron el reporte de robo a una farmacia Guadalajara ubicada en avenida Salk y calle Descartes, en la colonia Progreso, donde se señaló a una pareja de haber sustraído diversos productos de los anaqueles para enseguida huir a bordo de una motocicleta.

Tras un dispositivo para localizar a los señalados, los agentes municipales lograron ubicarlos en las calles Camino Viejo a Guanajuato y Copérnico.

Los implicados responden a los nombres de Alondra Jazmín "N" y Hugo Yair "N" de 20 y 23 años, ambos originarios del municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

Ante la solicitud de la parte afectada, se procedió con la detención y puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Cabe destacar, que a través de la Dirección de Tecnologías de la Secretaría de Seguridad, se estableció que ambos detenidos podrían estar relacionados a hechos similares realizados en diversos comercios de la zona metropolitana, por lo que será la autoridad ministerial quien continúe con las investigaciones correspondientes.