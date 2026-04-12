Piden hasta 60 años de cárcel para homicidas de enfermero

CIUDAD VALLES. -De 30 a 60 años de prisión podrían enfrentar los dos hombres que están involucrados en el homicidio del enfermero del IMSS, Gabriel García.

El próximo martes se dará continuidad a la audiencia de vinculación a proceso en contra de Alan Eduardo, alias "El Gordo", y José Eduardo, alias "El Chaparro".

Como se ha informado, hasta el momento el juez validó la detención e imputó los delitos de homicidio calificado y robo calificado.

En la audiencia inicial, el representante de la Fiscalía General del Estado expuso ante los presentes que el delito de homicidio calificado podría tener una pena máxima de 60 años de prisión.

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Considera que los dos sujetos, junto con otro más que aún no ha sido detenido, incurrieron en este delito tras someter a su víctima en su propia casa, donde fue mantenida privada de la libertad, agredida y posteriormente privada de la vida; "es evidente que hubo premeditación, alevosía y ventaja".

Por parte de la Fiscalía, se espera que en la próxima audiencia el juez valore las evidencias presentadas hasta el momento y vincule a proceso a los dos hombres.

Ese mismo día deberá fijar el plazo para el cierre de la investigación y, una vez concluido ese periodo, podría iniciar el juicio.