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Pierde la vida un motociclista al chocar contra árbol

Circulaba por un camino vecinal en el municipio de Tamuín

Por Redacción

Marzo 25, 2026 03:00 a.m.
A
Pierde la vida un motociclista al chocar contra árbol

TAMUÍN. -Un joven de 20 años de edad, perdió la vida luego de sufrir un accidente en su motocicleta, cuando se dirigía al ejido Los Huastecos.

El infortunado respondió en vida al nombre de Jesús Jonguitud Reyes, tenía 20 años de edad y residía en el ejido antes mencionado.

La noche del lunes circulaba en una motocicleta marca Itálika Z250 color negro, con dirección de la cabecera municipal al ejido donde vivía.

Sin embargo, en el trayecto perdió el control de su unidad y se salió del camino, chocando de frente contra un árbol.

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Las autoridades presumen que el joven no tenía puesto el casco de protección, pues se golpeó en la cabeza.

Minutos después llegaron al auxilio los socorristas de Bomberos Voluntarios de Tamuín, pero ya había fallecido.

Elementos de la Guardia Civil Estatal se encargaron de resguardar el área y, posteriormente, el personal de la Fiscalía General del Estado procesó indicios y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Legal.

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