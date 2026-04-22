Pistolero es condenado a seis años de cárcel

A más de seis años de prisión fue condenado un individuo por el delito de portación de arma de fuego, esto luego de que la Fiscalía General de la República aportara los elementos suficientes en su contra ante el juez de la causa.

Se trata de Jonathan "N", de quien se acreditó plenamente su participación en la comisión del delito de portación de armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, con agravante de asociación delictuosa, en su modalidad de pandilla.

En procedimiento abreviado, el Ministerio Público Federal demostró a la autoridad judicial que, Jonathan "N" fue detenido por elementos de la Guardia Civil Estatal, en las inmediaciones de la carretera 63, dirección Moctezuma-Venado, a la altura del kilómetro 73, municipio de Venado, cuando viajaba armado en un vehículo con placas de circulación del estado de Texas.

Al momento de la detención, las autoridades de la Guardia Civil aseguraron un arma de fuego tipo revólver, un arma de fuego tipo carabina con su respectivo cargador abastecido con 15 cartuchos útiles y dos cargadores para arma de fuego abastecidos cada uno con 19 cartuchos útiles.

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La persona detenida y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del fiscal federal en la entidad, quien ordenó el inicio de la carpeta de investigación correspondiente.

La autoridad judicial vinculó a proceso al imputado y posteriormente, dictó la sentencia condenatoria en su contra de seis años con ocho meses de prisión, además también se contempla el pago de una multa de 17 mil 371.20 pesos.

Con estas acciones, la Fiscalía General de la República reafirma su compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal.