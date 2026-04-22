logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ALUMNAS DEL LOMAS DEL REAL

Fotogalería

ALUMNAS DEL LOMAS DEL REAL

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Pistolero es condenado a seis años de cárcel

Al momento de su detención traía dos armas de fuego y cartuchos útiles

Por Redacción

Abril 22, 2026 03:00 a.m.
A
Pistolero es condenado a seis años de cárcel

A más de seis años de prisión fue condenado un individuo por el delito de portación de arma de fuego, esto luego de que la Fiscalía General de la República aportara los elementos suficientes en su contra ante el juez de la causa.

Se trata de Jonathan "N", de quien se acreditó plenamente su participación en la comisión del delito de portación de armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, con agravante de asociación delictuosa, en su modalidad de pandilla.

En procedimiento abreviado, el Ministerio Público Federal demostró a la autoridad judicial que, Jonathan "N" fue detenido por elementos de la Guardia Civil Estatal, en las inmediaciones de la carretera 63, dirección Moctezuma-Venado, a la altura del kilómetro 73, municipio de Venado, cuando viajaba armado en un vehículo con placas de circulación del estado de Texas.

Al momento de la detención, las autoridades de la Guardia Civil aseguraron un arma de fuego tipo revólver, un arma de fuego tipo carabina con su respectivo cargador abastecido con 15 cartuchos útiles y dos cargadores para arma de fuego abastecidos cada uno con 19 cartuchos útiles.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La persona detenida y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del fiscal federal en la entidad, quien ordenó el inicio de la carpeta de investigación correspondiente.

La autoridad judicial vinculó a proceso al imputado y posteriormente, dictó la sentencia condenatoria en su contra de seis años con ocho meses de prisión, además también se contempla el pago de una multa de 17 mil 371.20 pesos.

Con estas acciones, la Fiscalía General de la República reafirma su compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Manifestantes cierran Eje Vial frente a la FGE
    Manifestantes cierran Eje Vial frente a la FGE

    Manifestantes cierran Eje Vial frente a la FGE

    SLP

    Pulso Online

    La SSPC y Policía Vial implementan operativo desde avenida Reforma

    Rescatan a obrero atrapado en zanja tras derrumbe
    Rescatan a obrero atrapado en zanja tras derrumbe

    Rescatan a obrero atrapado en zanja tras derrumbe

    SLP

    Huasteca Hoy

    Paramédicos y bomberos voluntarios atendieron al trabajador y lo trasladaron al hospital por lesiones

    Caen dos sujetos con drogas y ponchallantas en Ciudad Valles
    Caen dos sujetos con drogas y ponchallantas en Ciudad Valles

    Caen dos sujetos con drogas y "ponchallantas" en Ciudad Valles

    SLP

    Huasteca Hoy

    La Fiscalía General del Estado determinará la situación jurídica

    Hallan vehículo robado en tianguis de la Fenapo
    Hallan vehículo robado en tianguis de la Fenapo

    Hallan vehículo robado en tianguis de la Fenapo

    SLP

    Rolando Morales

    Las revisiones y el seguimiento de los casos continuarán, anunció la SSPC