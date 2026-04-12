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Por alcance, impactan tres autos en la ´57

Por Redacción

Abril 12, 2026 03:00 a.m.
A
Por alcance, impactan tres autos en la ´57

Un choque por alcance entre tres vehículos se registró en la carretera a Matehuala, en donde solamente se reportaron daños materiales sin que se registraran personas lesionadas.

El hecho tuvo lugar alrededor de las tres de la tarde de este sábado, inicialmente un automóvil Volkswagen Vento de color blanco, se desplazaba por los carriles centrales de la mencionada vía en dirección de sur a norte.

Fue a la altura de la colonia Las Palmas, en donde el conductor no guardó su distancia de seguridad y de esta forma chocó de frente contra la parte posterior de un automóvil Nissan March de color rojo, al que a su vez proyectó contra otro automóvil Hyundai color negro que transitaba adelante.

En el percance solamente hubo daños materiales y al sitio llegaron elementos de la Policía Vial de Soledad a fin de tomar conocimiento del caso, aunque se esperaba que los conductores involucrados pudieran llegar a un acuerdo ya que no hubo personas heridas.

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