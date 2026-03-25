Por cargar escopeta, le dan dos años de cárcel

La Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en el estado, obtuvo sentencia de dos años cuatro meses y 24 días de prisión, contra Sebastián "N", por haber sido plenamente acreditada su participación en la comisión del delito de portación de arma de fuego sin licencia.

En procedimiento abreviado, el Ministerio Público Federal demostró que elementos de la Guardia Civil Estatal adscritos al municipio de Tamuín, San Luis Potosí, detuvieron al sentenciado, al circular sobre el camino de terracería que conduce de La Colmena a Tampaón, cuando viajaba en una camioneta tipo pick up, la cual tuvo un percance con la unidad policial.

Los elementos de la Guardia Civil descendieron de su unidad para realizar una revisión y a simple vista, en la batea del vehículo, observaron un arma tipo escopeta con un cañón y al no contar con el permiso correspondiente, Sebastián "N" fue puesto a disposición de la Fiscalía Federal en la entidad.

Sebastián "N" fue vinculado a proceso y posteriormente, el juez dictó sentencia condenatoria en su contra, la cual contempla también el pago de una multa de 80 Unidades de Medida y Actualización, equivalente a ocho mil 685 pesos 60 centavos.

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Con estas acciones la Fiscalía General de la República (FGR), reafirma su compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal; se invita a la ciudadanía a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año de forma presencial en la calle República de Polonia 370, Lomas de Satélite o de forma anónima al teléfono 4448340902 ext. 220932 o correo vua.slp@fgr.org.mx.