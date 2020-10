Por lesionar a un sujeto van a proceso otros dos

VILLA DE REYES.- Dos sujetos que enfrentan cargos por el delito de lesiones calificadas, en hechos ocurridos en el municipio de Villa de Reyes, fueron vinculados a proceso por el Juez de Control quien, en la continuación de la audiencia inicial, después de que se les otorgó la duplicidad del término constitucional, se les decretó la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.

No obstante, la defensa de los procesados, identificados como Jesús Alejandro "N" y Cruz Daniel "N" planteó una suspensión condicional del proceso, la cual fue autorizada por la autoridad judicial, pero le señaló a los intervinientes del procedimiento legal que los imputados deberán cumplir con un plan para la reparación del daño causado a la víctima, residir en un lugar determinado, no acercarse a la persona agredida, presentarse de manera periódica ante el Juez y no poseer o portar algún tipo de arma.

Lo anterior se derivó por el suceso que se presentó el 3 de abril de 2020, cuando el afectado se desplazaba en calles de la comunidad Emiliano Zapata, y ahí presuntamente fue interceptado por dos sujetos que lo amagaron con un arma blanca y le causaron lesiones punzocortantes en el cuerpo por problemas del pasado.

El herido fue llevado a recibir los primeros auxilios en un hospital cercano al lugar de los hechos, en donde pudieron controlar las lesiones, y una vez que sanó, acudió ante autoridades de la FGESLP y denunció lo acontecido ese día.