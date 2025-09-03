Por topes, se registra accidente en Periférico

Un aparatoso accidente por alcance ocurrió la mañana de este martes en el Anillo Periférico Norte, justo en los topes frente a la colonia Puerta Real, donde un Volkswagen Pointer rojo terminó prácticamente inservible tras impactarse contra una camioneta.

El percance sucedió cerca de las 10:30 horas, cuando el Pointer circulaba en dirección de la carretera a Zacatecas hacia Matehuala. Al aproximarse a los topes colocados en la zona, el conductor no guardó la distancia de seguridad y terminó impactando de frente contra una camioneta Renault blanca, doble cabina, que había reducido la velocidad para pasar los dispositivos.

Te puede interesar: Irregularidades en capacitación de jóvenes

El vehículo compacto quedó casi en pérdida total, aunque no se reportaron personas lesionadas. Los conductores llegaron a un acuerdo en el lugar, evitando la intervención de la autoridad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí