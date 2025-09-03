Por topes, se registra accidente en Periférico
Un Pointer terminó en pérdida total tras impactar a una camioneta en los topes del Periférico Norte; no hubo lesionados.
Un aparatoso accidente por alcance ocurrió la mañana de este martes en el Anillo Periférico Norte, justo en los topes frente a la colonia Puerta Real, donde un Volkswagen Pointer rojo terminó prácticamente inservible tras impactarse contra una camioneta.
El percance sucedió cerca de las 10:30 horas, cuando el Pointer circulaba en dirección de la carretera a Zacatecas hacia Matehuala. Al aproximarse a los topes colocados en la zona, el conductor no guardó la distancia de seguridad y terminó impactando de frente contra una camioneta Renault blanca, doble cabina, que había reducido la velocidad para pasar los dispositivos.
El vehículo compacto quedó casi en pérdida total, aunque no se reportaron personas lesionadas. Los conductores llegaron a un acuerdo en el lugar, evitando la intervención de la autoridad.
