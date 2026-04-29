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Por violación agravada, acaba en el Penal

Por Redacción

Abril 29, 2026 03:00 a.m.
A
Por violación agravada, acaba en el Penal

Por el delito de violación específica agravada en contra de una persona menor de edad, Ángel "N" fue aprehendido por la Policía de Investigación.

Los hechos en este caso se derivaron de una denuncia presentada por la madre de la agraviada ante la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, donde relató que el imputado habría aprovechado un momento a solas con la víctima para agredirla sexualmente.

La madre indicó que, tras regresar de su trabajo, localizó a la víctima, quien presenta una limitación funcional, en estado de ansiedad. Al intentar comunicarse con ella y comprender qué le sucedía, logró señalar la zona donde fue agredida físicamente y mencionar a su agresor.

Por estos hechos, se integró una carpeta de investigación que, una vez judicializada, permitió obtener de un Juez de control la orden de aprehensión respectiva. 

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