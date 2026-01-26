Presunto ladrón es aprehendido por la Fiscalía

La Fiscalía General del Estado cumplimentó de una orden de aprehensión en contra de Alán "N", señalado como probable partícipe en el delito de robo calificado, ocurrido en la capital potosina.

De acuerdo con las investigaciones, el ahora imputado presuntamente participó en el hurto de diversos objetos de valor, documentos y un vehículo, en hechos registrados en un domicilio ubicado en la colonia General I. Martínez, los cuales fueron denunciados ante agentes del Ministerio Público.

Personal de la institución procuradora de justicia llevó a cabo diversos actos de investigación para establecer la identidad de quien habría cometido los hechos con apariencia de delito, logrando identificar a Alán "N" como probable responsable. En consecuencia, se solicitó y obtuvo el mandamiento judicial correspondiente ante un Juez de control.

Para la cumplimentación de la orden, elementos de la Policía de Investigación, realizaron labores de búsqueda, localizando al imputado en calles de la colonia Terremoto, en la ciudad de San Luis Potosí, donde se le informó el motivo de su detención y los derechos que le asisten.

Tras ser valorado médicamente, Alán "N" fue recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social, ubicado en la Delegación La Pila, donde quedará a disposición de la autoridad judicial, en espera de la audiencia inicial, en la que la Fiscalía formulará la imputación correspondiente y se definirá su situación jurídica.