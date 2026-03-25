Presunto ladrón es aprehendido por la Fiscalía

Un sujeto que con violencia entró a robar a una casa en la colonia Quintas de la Hacienda, en donde se apoderó de 45 mil pesos, ya fue aprehendido por elementos de la Policía de Investigación que lo remitieron ante el juez que lo requería por el delito de robo calificado.

Los hechos fueron denunciados por las víctimas, quien es una persona adulta y un menor de edad, mismas que señalaron que, el 21 de diciembre de 2021, el ahora detenido de nombre Daniel N., acudió a un domicilio ubicado en la calle Privadas de Lago del fraccionamiento Quintas de la Hacienda, donde se encontraba el adolescente solo.

En ese sitio, presuntamente exigió ingresar al inmueble, profiriendo insultos y empujándolo, posteriormente se apoderó de 45 mil pesos en efectivo, un teléfono celular y 88 dólares, propiedad del afectado, para enseguida retirarse del lugar.

La Fiscalía desarrolló las indagatorias con las que un Juez de Control libró el mandamiento judicial respectivo, mismo que fue cumplimentado por elementos de la PDI, después de que detuvieron al señalado en calles de la Zona Industrial potosina.

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Tras su aseguramiento, Daniel "N" fue informado de sus derechos, y será puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere, quien definirá su situación jurídica en las próximas horas.