Presunto ladrón intentó meterse a una tienda

En presencia preventiva de oficiales de la Policía Municipal en la zona centro, se realizó el aseguramiento de un hombre señalado por el delito de daños, intentó abrir la cortina de una tienda de abarrotes ubicada en la calle de Simón Bolívar al parecer con la intención de meterse a robar.

Sin embargo, el individuo fue sorprendido en flagrancia, por lo que fue canalizado ante la autoridad ministerial para determinar su situación legal.

De acuerdo al reporte, fue en el transcurso de la madrugada cuando los agentes municipales se percataron de la presencia de un sujeto que intentaba abrir la cortina de una tienda de abarrotes, ubicada en la citada calle, y en su intento ocasionó daños a la misma.

Los agentes municipales realizaron la detención del implicado, identificado como Juan "N" de 33 años. En tanto, la parte afectada al detectar los daños, agradeció la oportuna intervención de los agentes y solicitó proceder legalmente.

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Finalmente, el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado donde se determinará su situación jurídica por daños.