Presunto "levantón" fue en tramo de Nuevo León: FGE

Un video difundido en redes sociales revela la interceptación de un vehículo en la carretera federal 57

Por PULSO

Agosto 11, 2025 12:55 p.m.
A
Presunto levantón fue en tramo de Nuevo León: FGE

El presunto "levantón" o privación de la libertad de sujetos armados al conductor de una camioneta en la carretera federal 57, se suscitó en un tramo del estado de Nuevo León, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

Este fin de semana, se viralizó en redes sociales un video que muestra el momento en que un vehículo con placas de Texas es interceptado por sujetos armados en la carretera 57. Inicialmente se presumió que correspondía a un tramo entre San Luis Potosí y Matehuala.

En entrevista, María Manuela García Cázares, titular de la FGE, precisó que los hechos fueron aclarados por la Guardia Nacional (GN), corporación federal que tomó conocimiento de los hechos.

Describió que durante la Mesa de Paz y Seguridad de este lunes se abordó el rapto de la víctima, quien fue violentado en dicha vialidad, pero correspondiente a territorio de Nuevo León.

"Por aquí (en la Mesa de Paz y Seguridad) Guardia Nacional hizo conocimiento, pero no fueron los hechos en el estado de San Luis Potosí, sino que corresponde al estado de Nuevo León", reiteró. 

Un video difundido en redes sociales revela la interceptación de un vehículo en la carretera federal 57

