Presunto maleante ya lleva 22 detenciones en "Chole"

Policías de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un objetivo prioritario por presuntos delitos contra la salud, quien cuenta con 21 detenciones previas (más la actual), la mayoría por narcomenudeo y robo de vehículo.

El arresto se realizó en la colonia San Antonio, como resultado de la presencia que se despliega para inhibir conductas delictivas.

Agentes municipales transitaban sobre la calle Manuel Ávila Camacho, en la colonia mencionada, lugar donde ubicaron a un individuo que alteraba el orden público, mismo al que se acercaron para indicarle que sería sancionado.

Después de entrevistar al sujeto, este se identificó como Pedro "N" de 35 años, a quien se le encontró una dosis de un material blanco granulado similar a la droga sintética conocida como "cristal".

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Al mismo tiempo se consultó su estatus legal en Plataforma México, cuyo resultado mostró que se trataba de un objetivo prioritario, quien cuenta con 21 detenciones previas por narcomenudeo, delitos contra la salud, robo de vehículo, portación de arma, conducir un vehículo con reporte de robo, entre otros delitos del fuero común.

Al sujeto se le informó que sería detenido por presuntos delitos contra la salud, para después seguir el trámite respectivo en la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición.