Presuntos homicidas son detenidos por la FGE

Resultado de labores operativas, la Fiscalía General del Estado logró la aprehensión de José "N" y Aurelio "N", por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, suscitado en el municipio de Villa de Reyes.

Los hechos ocurrieron el 16 de agosto de 2020, en parcelas de cultivo ubicadas en la localidad de Alberto Carrera Torres, donde la víctima fue agredida en un primer momento con disparos de arma de fuego y luego atropellada con una camioneta causándole lesiones que le causaron la muerte.

Los agentes fiscales integraron la carpeta de investigación y obtuvieron la orden de aprehensión correspondiente.

posteriormente, elementos de la Policía de Investigación cumplimentaron dicho mandamiento sobre la carretera San Luis–Villa de Reyes, a la altura de la comunidad de Saucillo, en el municipio referido.

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Los imputados fueron puestos a disposición del Juez de Control, quien en las próximas horas definirá su situación jurídica conforme a derecho.