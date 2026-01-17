Procesan a individuo por homicidio culposo

logo pulso
ALEGRÍA ENTRE AMIGOS

Por Redacción

Enero 17, 2026 03:00 a.m.
En audiencia de control de la detención en Rioverde, agentes Fiscales de la Delegación Tercera de la Fiscalía General del Estado obtuvieron la vinculación a proceso de Rafael "N", por su probable intervención en los delitos de homicidio y daño en las cosas por culpa.

Los hechos que dieron origen a la causa penal se registraron en la Zona Media del estado, donde el ahora procesado participó en un accidente vial en donde una persona perdió la vida y otra víctima indirecta denunció afectaciones materiales.

Durante el desarrollo de la audiencia, personal de la Fiscalía agregó datos de prueba necesarios para sustentar la imputación, mismos que fueron valorados por el Juez de control, quien resolvió procedente la detención del imputado. 

Como resultado, la autoridad judicial decretó el auto de vinculación a proceso y estableció como medida cautelar, la prisión preventiva justificada, además dio un plazo de tres meses para la investigación complementaria. 

